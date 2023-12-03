Врач Попов: избавиться от затяжного кашля поможет обильное питье

Специалист посоветовал обильное теплое питье, стимулирующее выработку мокроты. По его словам, из-за недостатка жидкости мокрота перестает образовываться, тем самым затягивая кашель.

Также он посоветовал увлажнять воздух в помещении. При этом Попов обратил внимание, что при сухом и влажном кашле применяют разные средства. Назначить подходящее лечение должен врач.

Как сообщает «Радиоточка НСН», гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале предупредил о риске развития рака поджелудочной железы из-за употребления большого количества жирной пищи.

