Врач Попов: избавиться от затяжного кашля поможет обильное питье
Врач-пульмонолог Евгений Попов назвал способ быстро избавиться от затяжного кашля, пишет «Российская газета».
Специалист посоветовал обильное теплое питье, стимулирующее выработку мокроты. По его словам, из-за недостатка жидкости мокрота перестает образовываться, тем самым затягивая кашель.
Также он посоветовал увлажнять воздух в помещении. При этом Попов обратил внимание, что при сухом и влажном кашле применяют разные средства. Назначить подходящее лечение должен врач.
Как сообщает «Радиоточка НСН», гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале предупредил о риске развития рака поджелудочной железы из-за употребления большого количества жирной пищи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru