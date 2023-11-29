Обнаружена новая инфекция с сильным и продолжительным кашлем

Авторы материала утверждают, что заболевание начинается с небольшого повышения температуры тела, насморка и слабости.

Затем, по словам специалистов, начинается сильный кашель, который может продолжаться несколько недель. В статье подчеркивается, что этот симптом наиболее тяжелый.

По словам экспертов, инфекция нередко поражает целые семьи. При этом, как отмечают врачи, симптоматика выявленной болезни не похожа на грипп или коронавирус.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о высоком риске появления нового вируса гриппа в мире, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

