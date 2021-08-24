Врач перечислил действия после контакта с больным COVID-19

Контактировавшим с больным коронавирусной инфекцией не нужно принимать никаких особых мер, достаточно следить за своим самочувствием и обратиться к врачу при появлении симптомов заболевания. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

«В случае контакта с заболевшим никаких особых мер принимать не нужно, то есть не надо бежать делать ПЦР. Если человек, с которым вы контактировали, заболел официально и зарегистрирован в Роспотребнадзоре, соответственно, с его контактами тоже могут связаться», — сообщил специалист в беседе с радио Sputnik.

Водовозов подчеркнул, что коронавирус «не настолько заразен, как, например, корь», однако необходимо следить за своим состоянием, отмечает телеканал «360». В случае появления симптомов заражения необходимо вызвать врача и сообщить о контакте с COVID-больным.

Как отметил терапевт, человек довольно быстро почувствует изменение самочувствия при заражении, поскольку сегодня преобладает штамм «дельта» с инкубационным периодом от 2,5 до 5 дней, сообщает Ura.ru.

