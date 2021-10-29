Врач-педиатр предупредил об опасности колбасы и икры для детей

Копченые, соленые и консервированные продукты опасны для детей и могут стать причиной аллергии или серьезных болезней во взрослом возрасте. Об этом сообщил врач-педиатр, телеведущий Первого канала Андрей Продеус.

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Как отметил медик, колбаса, соленая рыба, красная икра, сыр с плесенью и ряд других продуктов содержат стабилизаторы, консерванты, красители, усилители вкуса и аромата, много соли и жира.

«Давая ребенку такое вот "вкусненькое", вы, скорее всего, кормите его разными вредными веществами, которые постепенно оказывают на организм разрушающее действие», — отметил Продеус в Instagram.

Педиатр подчеркнул, что угощать ребенка до трех лет подобными деликатесами «просто-напросто вредно», и действие вредных продуктов «может быть отложено во времени».

Кроме того, Продеус предупредил, что такое питание может привести к нездоровым пищевым привычкам во взрослом возрасте.

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ФОТО: pixabay.com
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