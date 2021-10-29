Врач-педиатр предупредил об опасности колбасы и икры для детей

Как отметил медик, колбаса, соленая рыба, красная икра, сыр с плесенью и ряд других продуктов содержат стабилизаторы, консерванты, красители, усилители вкуса и аромата, много соли и жира.

«Давая ребенку такое вот "вкусненькое", вы, скорее всего, кормите его разными вредными веществами, которые постепенно оказывают на организм разрушающее действие», — отметил Продеус в Instagram.

Педиатр подчеркнул, что угощать ребенка до трех лет подобными деликатесами «просто-напросто вредно», и действие вредных продуктов «может быть отложено во времени».

Кроме того, Продеус предупредил, что такое питание может привести к нездоровым пищевым привычкам во взрослом возрасте.

