Гастроэнтеролог перечислил самые вредные для здоровья продукты

Кондитерские, мучные и хлебобулочные изделия, сладкие безалкогольные напитки, жирные молочные и переработанные мясные продукты опасны для здоровья при частом употреблении. Об этом рассказал доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, терапевт, гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко в беседе с агентством «Прайм».

Названы лучшие продукты для ужина

«На сегодняшний день, несмотря на популяризацию здорового питания, статистика остается прежней: дисбаланс питания характеризуется избыточным потреблением жиров (особенно за счет насыщенных и трансжиров), добавленных сахаров, поваренной соли и недостаточным потребление полиненасыщенных жиров, клетчатки, витаминов и минералов», — сообщил медик.

При употреблении таких продуктов увеличивается риск сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, желудочно-кишечных расстройств.

Гастроэнтеролог призвал следить за тем, как часто в рационе появляются вредные продукты. Так, красное мясо рекомендуется употреблять не чаще двух раз в неделю, соль — не более пяти граммов в сутки. В целом насыщенные жиры должны составлять до 10% от общей калорийности рациона, свободные сахара — менее 5-10 процентов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Pxhere
ТЕГИ:ВрачиПродуктыПитание
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры