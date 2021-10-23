Гастроэнтеролог перечислил самые вредные для здоровья продукты
Кондитерские, мучные и хлебобулочные изделия, сладкие безалкогольные напитки, жирные молочные и переработанные мясные продукты опасны для здоровья при частом употреблении. Об этом рассказал доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, терапевт, гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко в беседе с агентством «Прайм».
«На сегодняшний день, несмотря на популяризацию здорового питания, статистика остается прежней: дисбаланс питания характеризуется избыточным потреблением жиров (особенно за счет насыщенных и трансжиров), добавленных сахаров, поваренной соли и недостаточным потребление полиненасыщенных жиров, клетчатки, витаминов и минералов», — сообщил медик.
При употреблении таких продуктов увеличивается риск сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, желудочно-кишечных расстройств.
Гастроэнтеролог призвал следить за тем, как часто в рационе появляются вредные продукты. Так, красное мясо рекомендуется употреблять не чаще двух раз в неделю, соль — не более пяти граммов в сутки. В целом насыщенные жиры должны составлять до 10% от общей калорийности рациона, свободные сахара — менее 5-10 процентов.
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