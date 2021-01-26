Врач оценил препарат против COVID-19 от создателя «Новичка»

Лекарство от COVID-19 на основе средства от проказы, которое планирует выпускать один из создателей нервно-паралитических веществ «Новичок» Леонид Ринг, вряд ли станет панацеей. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире «Радио 1».

Иммунолог отметил, что в борьбе с коронавирусом уже испытывали препараты от различных заболеваний, и в эффективности мощного средства против вируса нет ничего удивительного.

«Потому что он всё равно рассчитан на стимуляцию возможностей иммунной системы. Но вряд ли один-единственный препарат сможет решить всё дело. Потому что у вируса очень сложный патогенез. Он действует на трёх уровнях: на кровоснабжение, на снабжение кислородом, на все органы и ткани. И представить такую волшебную таблетку, которая полностью подавит вирус, сомнительно», – заявил Жемчугов.

Эксперт подчеркнул, что лечение от заболеваний назначает врач индивидуально для каждого пациента. При этом Жемчугов отметил, что было бы полезно подобрать средство, подавляющее вирус на всех этапах развития болезни.

Ранее стало известно, что планируется выпуск препарата от коронавируса «Иммофон», созданного на основе средства от проказы «Диуцифрон». Предполагается, что лекарство можно будет также применять для лечения красной волчанки, склеродермии, ревматоидного артрита, лейкозов, болезней лёгких, псориаза, аллергии.

