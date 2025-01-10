Врач оценил летальность нового метапневмовируса
Утверждение о том, что метапневмовирус (МПВ) дает 43% летальности не соответствует действительности, заявил профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Владимир Никифоров. Его слова приводит «Газета.Ru».
Он пояснил, что летальность МПВ очень низкая. Никифоров отметил, что если бы сейчас она на самом деле составляла 43%, то был бы объявлен карантин.
По его словам, метапневмовирус симптоматически практически не отличается от других вирусов, вызывающих ОРВИ, и лечится так же.
Ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета Иван Коновалов назвал типичные симптомы метапневмовируса, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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