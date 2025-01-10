В Румынии подтвержден первый случай заражения метапневмовирусом
В уезде Бихор в Румынии зарегистрирован первый подтвержденный случай заражения метапневмовирусом человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы уездного управления общественного здоровья Кэлин Соню.
По его словам, пациенткой является 67-летняя женщина из города Орадя. Ранее она покидала приделы страны. Эпидемиологическое расследование должно установить, как именно она заболела.
Как заявил глава Минздрава Румынии Александру Рафилэ, HMPV - это обычное вирусное заболевание, ежегодно в стране регистрируются десятки тысяч пациентов с подобным заболеванием.
Любое проявление ОРВИ может свидетельствовать о заражении коронавирусной инфекцией, гриппом или метапневмовирусом, при симптомах болезни необходимо уйти на карантин и носить маски, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в разговоре с НСН.
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