В Румынии подтвержден первый случай заражения метапневмовирусом

По его словам, пациенткой является 67-летняя женщина из города Орадя. Ранее она покидала приделы страны. Эпидемиологическое расследование должно установить, как именно она заболела.

Как заявил глава Минздрава Румынии Александру Рафилэ, HMPV - это обычное вирусное заболевание, ежегодно в стране регистрируются десятки тысяч пациентов с подобным заболеванием.

Любое проявление ОРВИ может свидетельствовать о заражении коронавирусной инфекцией, гриппом или метапневмовирусом, при симптомах болезни необходимо уйти на карантин и носить маски, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в разговоре с НСН.

