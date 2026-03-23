Врач опровергла миф о прямой связи гастрита и рака желудка

Хронический гастрит сам по себе не приводит напрямую к раку желудка, заявила кандидат медицинских наук Ольга Тарасова в беседе с «Лентой.ру». По ее словам, между этими состояниями существует лишь косвенная связь.

Она пояснила, что гастрит, вызванный бактерией Helicobacter pylori, может со временем перейти в атрофическую форму, при которой слизистая желудка истончается. На этом фоне могут развиваться изменения клеток, считающиеся предраковыми, однако этот процесс занимает десятилетия и происходит далеко не у всех пациентов.

Тарасова подчеркнула, что после устранения бактерии риск развития онкологического заболевания становится практически нулевым.

Кроме того, врач опровергла распространенное мнение о том, что гастрит всегда имеет бактериальную природу. По ее словам, заболевание может быть вызвано и другими факторами, включая аутоиммунные процессы, воздействие радиации и химиотерапии, вредные привычки, инфекции, а также прием некоторых лекарств, передает «Радиоточка НСН».

