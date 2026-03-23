«Что нужно для счастья?»: Хабенский получил «Нику» за лучшую мужскую роль
Константин Хабенский с иронией сказал, что с каждым годом становится все счастливее и счастливее. Его слова с церемонии вручения премии «Ника» приводит спецкор НСН.
Народный артист России Константин Хабенский стал лауреатом кинопремии «Ника» в номинации «Лучшая мужская роль» — награду актер получил за работу в фильме «Здесь был Юра». Об этом сообщает специальный корреспондент НСН.
Во время вручения премии Хабенский отметил, что изначально воспринимал свою роль как роль второго плана.
«Настоящие главные роли в этом фильме исполнили мои молодые коллеги из театра. Но это выбор академии, дай Бог им здоровья, я не против, спасибо большое», — обратился актер к собравшимся со сцены.
Отвечая на вопрос журналистов о счастье, Хабенский с иронией сказал, что с каждым годом становится все счастливее и счастливее.
«Здесь очень важно понять, как много или мало нужно человеку для того, чтобы он был счастливым. Моему герою для этого нужно гораздо меньше, чем нам. Тогда возникает вопрос: так кто же с ограниченными возможностями, если нам порой так много нужно, чтобы сказать: «я счастлив». Что для меня счастье? Да я с каждым годом все счастливее и счастливее, не хочу анализировать», — с улыбкой сказал он.
Фильм рассказывает историю малоизвестных тридцатилетних музыкантов Олега и Сереги, которых сыграли Кузьма Котрелев и Денис Парамонов. Герои живут в коммунальной квартире и репетируют перед выступлением на небольшом фестивале. Накануне концерта планы нарушает внезапное появление дяди Олега - пятидесятилетнего Юры, который из-за ментальных особенностей нуждается в постоянной опеке. Эту роль в картине воплотил Константин Хабенский.
Ранее режиссер фильма «Здесь был Юра» Сергей Малкин рассказал НСН, как знакомство с дядей Юрой в исполнении Константина Хабенского поможет главным героям сделать шаг за пределы зоны комфорта.
Национальная кинематографическая премия «Ника» была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Лауреаты премии выявляются посредством тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, а в качестве награды им вручается статуэтка, изображающая крылатую древнегреческую богиню Нику.
