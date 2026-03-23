Во время вручения премии Хабенский отметил, что изначально воспринимал свою роль как роль второго плана.

«Настоящие главные роли в этом фильме исполнили мои молодые коллеги из театра. Но это выбор академии, дай Бог им здоровья, я не против, спасибо большое», — обратился актер к собравшимся со сцены.



Отвечая на вопрос журналистов о счастье, Хабенский с иронией сказал, что с каждым годом становится все счастливее и счастливее.

«Здесь очень важно понять, как много или мало нужно человеку для того, чтобы он был счастливым. Моему герою для этого нужно гораздо меньше, чем нам. Тогда возникает вопрос: так кто же с ограниченными возможностями, если нам порой так много нужно, чтобы сказать: «я счастлив». Что для меня счастье? Да я с каждым годом все счастливее и счастливее, не хочу анализировать», — с улыбкой сказал он.

Фильм рассказывает историю малоизвестных тридцатилетних музыкантов Олега и Сереги, которых сыграли Кузьма Котрелев и Денис Парамонов. Герои живут в коммунальной квартире и репетируют перед выступлением на небольшом фестивале. Накануне концерта планы нарушает внезапное появление дяди Олега - пятидесятилетнего Юры, который из-за ментальных особенностей нуждается в постоянной опеке. Эту роль в картине воплотил Константин Хабенский.

Национальная кинематографическая премия «Ника» была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Лауреаты премии выявляются посредством тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, а в качестве награды им вручается статуэтка, изображающая крылатую древнегреческую богиню Нику.

