Новые правила досмотра грузов грозят бизнесу расходами в миллиарды
Обязательный досмотр грузов при внутрироссийских перевозках, введенный с 1 марта, приведет к значительным затратам для логистических компаний. Об этом «Ленте.ру» сообщил совладелец ПЭК и президент ассоциации «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов.
По его словам, при отказе клиента от вскрытия груза экспедиторы обязаны использовать рентгенотелевизионные установки стоимостью около 30 миллионов рублей. Оснащение 360 складов ПЭК займет до трех лет и обойдется в 10,8 миллиарда рублей, при этом без такого оборудования работа пунктов приема станет невозможной.
Дополнительные расходы связаны с внедрением весогабаритного контроля, где стоимость комплексов начинается от 95 миллионов рублей, а также с риском штрафов из-за отсутствия единого перечня запрещенных к перевозке предметов.
Филатов отметил, что на фоне роста тарифов системы «Платон» на 63 %, увеличения утилизационного сбора на 20 % и удорожания топлива и налогов новые требования могут снизить конкурентоспособность российских перевозчиков и вынудить клиентов обращаться к иностранным компаниям, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Врач опровергла миф о прямой связи гастрита и рака желудка
- Сын Бари Алибасова сообщил о деменции у отца
- СК обвинил топ-менеджеров в хищении 135 миллионов рублей у Минобороны
- Юмор и зверушки: «Котам Эрмитажа 2» предрекли сборы в 500 млн рублей
- США обсуждают возможную встречу Трампа с Лукашенко
- В Германии подали новый иск к фигуранту дела о «Северных потоках»
- СМИ: Иран пообещал «сюрпризы» для Трампа в ближайшие дни
- Психиатр объяснил, почему девушки страдют депрессией чаще мужчин
- Военный самолет разбился в Колумбии, на борту могли быть 125 человек
- Возвращение спустя четыре года: Роднина ответила критикам Камилы Валиевой