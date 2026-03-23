Новые правила досмотра грузов грозят бизнесу расходами в миллиарды

Обязательный досмотр грузов при внутрироссийских перевозках, введенный с 1 марта, приведет к значительным затратам для логистических компаний. Об этом «Ленте.ру» сообщил совладелец ПЭК и президент ассоциации «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов.

По его словам, при отказе клиента от вскрытия груза экспедиторы обязаны использовать рентгенотелевизионные установки стоимостью около 30 миллионов рублей. Оснащение 360 складов ПЭК займет до трех лет и обойдется в 10,8 миллиарда рублей, при этом без такого оборудования работа пунктов приема станет невозможной.