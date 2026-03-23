В Госдуме объяснили позицию Молдавии по «коалиции желающих»
Заявления Молдавии о готовности присоединиться к «коалиции желающих» по Украине связаны с желанием продемонстрировать лояльность Евросоюзу и ориентироваться на позицию соседних стран. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.
По его мнению, президент Майя Санду стремится следовать политическому курсу Румынии и одновременно показать приверженность европейской интеграции, рассчитывая на дальнейшее сближение с ЕС.
Чепа также выразил сомнение в реальной эффективности самой «коалиции желающих». Он считает, что идея военной поддержки Украины со стороны ее участников остается декларативной и вряд ли будет реализована на практике.
Как отметил депутат, подобные инициативы, по его оценке, направлены прежде всего на моральную поддержку украинской стороны, а не на реальные военные действия, передает «Радиоточка НСН».
- Продолжение «Красного шелка» получит новый сюжет и локации
- Дроны-перехватчики «Елка» применяют на передовой против БПЛА
- «Что нужно для счастья?»: Хабенский получил «Нику» за лучшую мужскую роль
- «Все только начинается»: Фильм «Ветер» выиграл четыре премии «Ника»
- «Хроники русской революции» стал лучшим сериалом на премии «Ника»
- Новые правила досмотра грузов грозят бизнесу расходами в миллиарды
- Врач опровергла миф о прямой связи гастрита и рака желудка
- Сын Бари Алибасова сообщил о деменции у отца
- СК обвинил топ-менеджеров в хищении 135 миллионов рублей у Минобороны