В Госдуме объяснили позицию Молдавии по «коалиции желающих»

Заявления Молдавии о готовности присоединиться к «коалиции желающих» по Украине связаны с желанием продемонстрировать лояльность Евросоюзу и ориентироваться на позицию соседних стран. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

По его мнению, президент Майя Санду стремится следовать политическому курсу Румынии и одновременно показать приверженность европейской интеграции, рассчитывая на дальнейшее сближение с ЕС.

Чепа также выразил сомнение в реальной эффективности самой «коалиции желающих». Он считает, что идея военной поддержки Украины со стороны ее участников остается декларативной и вряд ли будет реализована на практике.

Как отметил депутат, подобные инициативы, по его оценке, направлены прежде всего на моральную поддержку украинской стороны, а не на реальные военные действия, передает «Радиоточка НСН».

