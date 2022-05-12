Врач объяснил, почему нельзя сдерживать эмоции
Врач-онколог Игорь Самойлов заявил, что сдерживание негативных эмоций может стать причиной многих заболеваний, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, чаще всего в таких случаях страдают вегетативная нервная система и внутренние органы.
«У пациента возникают одышка, диарея, гипергидроз, бессонница, может появиться изжога. Это называется психосоматический синдром, когда ваше эмоциональное состояние начинает оказывать воздействие и на физическое», - пояснил эксперт.
Самойлов добавил, что последствия есть и у чрезмерной эмоциональности, страх и стресс могут стать причиной развития онкологических процессов.
Ранее психолог Слава Донин рассказал, что с сильным приступом тревоги или панической атакой можно справиться с помощью практики TIRR, сообщает RT.
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