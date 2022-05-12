Врач объяснил, почему нельзя сдерживать эмоции

По его словам, чаще всего в таких случаях страдают вегетативная нервная система и внутренние органы.

«У пациента возникают одышка, диарея, гипергидроз, бессонница, может появиться изжога. Это называется психосоматический синдром, когда ваше эмоциональное состояние начинает оказывать воздействие и на физическое», - пояснил эксперт.

Самойлов добавил, что последствия есть и у чрезмерной эмоциональности, страх и стресс могут стать причиной развития онкологических процессов.

Ранее психолог Слава Донин рассказал, что с сильным приступом тревоги или панической атакой можно справиться с помощью практики TIRR, сообщает RT.