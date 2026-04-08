Эндокринолог предупредила о рисках переедания яиц на Пасху

Чрезмерное употребление яиц в праздничные дни может вызвать проблемы с пищеварением и повысить нагрузку на организм. Об этом «Ленте.ру» сообщила врач-эндокринолог Анна Одерий.

По ее словам, если за короткое время съесть большое количество яиц, особенно вместе с жирной пищей, возможны тяжесть, вздутие и дискомфорт. Она отметила, что такие симптомы чаще возникают после поста, когда организм привыкает к более легкому рациону.

Врач добавила, что людям с хроническими заболеваниями печени и почек следует употреблять яйца с осторожностью, так как это может усиливать нагрузку на эти органы. При этом важно учитывать не только сам продукт, но и общее состояние здоровья.

Одерий подчеркнула, что яйца сами по себе являются питательным и безопасным продуктом, однако ключевую роль играет баланс питания. По ее словам, переедание даже разрешенных продуктов может привести к ухудшению самочувствия и набору веса, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
