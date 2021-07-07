Врач объяснил отсутствие антител после вакцинации
Положительный эффект от вакцинации или перенесенного заболевания для иммунной системы определяется разными защитными механизмами, а не одними только антителами. Об этом заявил врач общей практики Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Александр Доленко.
По его словам, такого понятия, как «мало или недостаточно антител» нигде в мире вообще нет, передает агентство «Прайм». Врач пояснил, что это связано с тем, что пока даже не определены специфические границы, которые обозначали бы, какое количество антител достаточно для того, чтобы избежать заболевания.
Доленко отметил, что есть случаи, когда человек заболевал коронавирусом даже с высоким уровнем антител. Вместе с тем известно, что риск заражения действительно снижается, если антитела после болезни или вакцинации сформировались.
Он добавил, что положительный эффект от вакцинации или перенесенного заболевания сейчас определяется не только титром антител, но и специфическими Т-лимфоцитами и Т-клетками памяти, отмечает телеканал «360».
Врач отметил, что если иммунная система не отреагировала на вакцину, то через несколько месяцев нужно ревакцинироваться другим препаратом. По его словам, такое случается у людей старшего возраста.
Медик также рассказал, что желающие проверить свой уровень антител могут это сделать спустя 21 день после второго укола либо позже. Если делать это раньше, то результаты могут оказаться неточными.
Ранее ВОЗ рекомендовала не проверять уровень антител перед вакцинацией. Представитель организации в России Мелита Вуйнович заявила, что анализ не покажет их эффективность против коронавируса, пишет «Газета.ру».
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