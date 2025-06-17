«Складывается ситуация, когда из-за последствий ковида и перегруженности системы здравоохранения выпала плановая работа по вакцинации от кори, и у нас появился большой контингент непривитых детей. Если смотреть на опубликованные данные, то те дети, которые погибли от кори до года, были не привиты, так как прививки от кори у нас начинаются с 2-х лет. Это говорит о том, что и матери этих детей не передали свой иммунитет ребенку, так как они сами были не привиты и не болели. Складывается ситуация, когда и дети, и поколение их матерей не сталкивались с корью, а вирус на них напал и вызвал такие нехорошие последствия. Сейчас, я думаю, Санэпиднадзор и Минздрав потянутся, проведут соответствующую работу и непривитых детей станет меньше», - рассказал он.

Ранее врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева заявила НСН, что к вспышкам кори в России приводит рост числа антипрививочников и приезжие из стран, где вакцинация не проводится.

