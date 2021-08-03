Врач объяснил, как избежать тромбозов после COVID-19

Главный врач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко в своём Telegram-канале заявил, что одним из самых серьёзных осложнений после коронавируса являются тромбозы.

По его словам, они встречаются в 20-30 процентах случаев и могут стать причиной инсульта и инфаркта. При этом врач отметил, что прямая связь в данном случае ещё не изучена.

Вечорко рассказал, что переболевшим COVID-19, чтобы избежать тромбозов, особенно легочных артерий, нужны препараты гепариновой группы или новые оральные коагулянты, однако назначить или прервать терапию может только врач.

«Через некоторое время после выписки желательно сделать коагулограмму. Этот анализ позволяет оценить свёртываемость крови», - посоветовал эксперт.

Ранее академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что причиной невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу являются высокий уровень интерферона альфа, высокое содержание лимфоцитов в крови и некоторые генетические маркеры, сообщает Ura.ru.