Врач объяснил, как избежать тромбозов после COVID-19
Главный врач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко в своём Telegram-канале заявил, что одним из самых серьёзных осложнений после коронавируса являются тромбозы.
По его словам, они встречаются в 20-30 процентах случаев и могут стать причиной инсульта и инфаркта. При этом врач отметил, что прямая связь в данном случае ещё не изучена.
Вечорко рассказал, что переболевшим COVID-19, чтобы избежать тромбозов, особенно легочных артерий, нужны препараты гепариновой группы или новые оральные коагулянты, однако назначить или прервать терапию может только врач.
«Через некоторое время после выписки желательно сделать коагулограмму. Этот анализ позволяет оценить свёртываемость крови», - посоветовал эксперт.
Ранее академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что причиной невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу являются высокий уровень интерферона альфа, высокое содержание лимфоцитов в крови и некоторые генетические маркеры, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- Борец Алексанян раскритиковал судей и отказался надевать серебряную медаль Олимпиады
- Тестовый запуск корабля Starliner к МКС отменили
- В ЛНР сообщили о подрыве на мине автомобиля с военными ВСУ
- Роль Вронского в сериале «Анна К» получил актер Роман Васильев
- СМИ сообщили о лесных пожарах в окрестностях Иерусалима
- Власти Турции объявили, что пожары больше не угрожают туристам
- В МИД Эстонии отреагировали на высылку дипломата из России
- Врач объяснил, как избежать тромбозов после COVID-19
- В Ростовской области для посещения МФЦ или почты потребуют справку о вакцинации
- Центробак РФ начал готовиться к продаже акций банка «Открытие»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru