Врач назвала самые полезные продукты для переболевших коронавирусом

Пациентам, переболевшим коронавирусом, важно добавить в свой рацион питания сложные углеводы, йогурты и зеленые овощи. Об этом рассказала врач-инфекционист, заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская.

По ее словам, нужно больше употреблять соленых огурцов и бобов, а также заменить привычное подсолнечное масло льняным, можно добавить грецкие орехи, миндаль и тыквенные семечки.