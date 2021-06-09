Врач назвала самые полезные продукты для переболевших коронавирусом

Пациентам, переболевшим коронавирусом, важно добавить в свой рацион питания сложные углеводы, йогурты и зеленые овощи. Об этом рассказала врач-инфекционист, заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская.

По ее словам, нужно больше употреблять соленых огурцов и бобов, а также заменить привычное подсолнечное масло льняным, можно добавить грецкие орехи, миндаль и тыквенные семечки.

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Инфекционист отдельно отметила, что необходимо укреплять иммунитет и восстанавливать микрофлору кишечника. Этому способствуют чайный гриб и бифидок.

Врач напомнила о важности пить больше вода с соком лимона для восстановления естественного водного баланса организма.

Ранее управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Aduhelm от болезни Альцгеймера, сообщает The Wall Street Journal.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПродуктыКоронавирус
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