Врач назвала самые полезные продукты для переболевших коронавирусом
Пациентам, переболевшим коронавирусом, важно добавить в свой рацион питания сложные углеводы, йогурты и зеленые овощи. Об этом рассказала врач-инфекционист, заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская.
По ее словам, нужно больше употреблять соленых огурцов и бобов, а также заменить привычное подсолнечное масло льняным, можно добавить грецкие орехи, миндаль и тыквенные семечки.
Инфекционист отдельно отметила, что необходимо укреплять иммунитет и восстанавливать микрофлору кишечника. Этому способствуют чайный гриб и бифидок.
Врач напомнила о важности пить больше вода с соком лимона для восстановления естественного водного баланса организма.
Ранее управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Aduhelm от болезни Альцгеймера, сообщает The Wall Street Journal.
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