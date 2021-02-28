Врач назвала самые безопасные сахарозаменители
Чрезмерное употребление сахара оказывает негативное состояние на здоровье, поэтому многие люди задумываются об использовании заменителей, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-эндокринолога клиники МГУ, кандидата медицинских наук Зухру Павлову.
Она рекомендовала остановиться на таких заменителях сахара, как эритрит, стевия или сукралоза. При этом первые два из них – натуральные.
Павлова также объяснила, насколько газированные напитки с пониженной калорийностью могут быть безопасной альтернативой традиционным аналогам за счет уменьшенного количества сахара. Американские исследователи давали разным группам участников в течение полугода литр воды ежедневно: обычную Coca-Cola, Coca-Cola Light или литр молока.
«В группе Coca-Cola Light все было намного более благополучно, чем в группе, где пили обычную Coca-Cola, но висцеральный жир, тот самый, с которого начинаются все метаболические катастрофы, и на Coca-Cola Light существенно вырос», – отметила врач.
Человек должен получать объективную информацию о том, что на самом деле он ест и пьет, и тогда вопрос избыточного потребления продуктов с повышенным содержанием сахар и соли будет решен за счет изменения поведенческой модели. Об этом на пресс-конференции НСН эксперт по зависимым формам поведения, директор АНО «Агентство интеллектуальных решений «Интеграция» Константин Кунц.
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