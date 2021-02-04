В Минэкономразвития РФ отчитались о снижении цен на сахар

Цены на сахар в России снизились, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников президенту России Владимиру Путину.

«У нас цены на сахар снизились от пиков середины декабря, цены на подсолнечное масло сейчас стабилизировались», - приводятся слова министра говорится на сайте Кремля.

По его словам, по сахару предусмотрена программа льготного кредитования производителей на рост посевов свеклы и переработку, по маслу – ввели экспортную пошлину на семена подсолнечника.

Ранее Минпромторг, Минсельхоз, а также крупнейшие ретейлеры и производители в середине декабря заключили соглашение о стабилизации цен на сахар и масло. По условиям договора до 1 апреля 2021 года сахар от производителя будет стоить 36 рублей за килограмм, и в рознице стоимость не должна превышать 46 рублей. Отпускная цена за литр подсолнечного масла составит 95 рублей, максимальная стоимость в розничной продаже — 110 рублей.

Бывший замминистра экономики России по вопросам аграрного сектора Иван Стариков в разговоре с НСН отметил, что госрегулирование цен, которое предпринимает ныне правительство России по отдельным категориям продуктов, неэффективно, а проблему нужно решать адресной помощью нуждающимся.

По его словам, нужно ввести продовольственные сертификаты адресной продовольственной помощи малоимущим. Таких в России, по оценкам Старикова, около 30 миллионов человек, Это порядка 5 тысяч рублей в месяц на человека, 15-20 тысяч рублей в месяц на семью – это серьезная прибавка, а 1,5 триллиона рублей в год на всю программу по России - это небольшие деньги. Такая мера позволит помочь бедным и поддержать спрос на российскую сельхозпродукцию, уверен бывший замминистра.

