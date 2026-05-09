В ОП предложили ввести выплаты ко Дню Победы для военных и правоохранителей
Дополнительные выплаты ко Дню Победы следует ввести для военнослужащих и работников правоохранительных органов, считает заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Как напомнил Гриб, в стране есть выплаты ветеранам в честь 9 мая.
«Но было бы неплохо, если бы получали дополнительные выплаты наши военнослужащие. В честь Дня Победы выплаты могут получать и сотрудники правоохранительных органов», - считает замсекретаря ОП.
Гриб указал, что праздники часто связаны с дополнительными расходами для семей, и подобные выплаты могут стать отдельной мерой поддержки.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате работникам «13-й зарплаты» к 1 мая.
