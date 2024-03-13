Сон и питание: Врач назвал способы укрепить иммунитет весной

Полноценный сон, режим труда и отдыха, физическая активность, рациональное питание и прогулки на свежем воздухе помогут укрепить иммунитет весной, рассказал врач-методист «Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики» в Омске Роман Лысак.

По его словам, ничто так не изнашивает организм, как недостаток сна, а постоянное пребывание в закрытых помещениях лишь усугубляет ситуацию.

Медик обратил внимание на особенности здорового питания, которое должно быть сбалансировано. Важным строительным материалом для клеток, отвечающих за иммунитет, являются белки. Больше всего их содержится в мясе. Эксперт посоветовал отдавать предпочтение курице, индейке, кролику, нежирным сортам рыбы. Кроме того растительный белок есть в бобовых: сое, фасоли, горохе, бобах.

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Для поддержания здоровья нужно обеспечить организм микроэлементами, которые содержатся в овощах, фруктах, крупах, злаковых и зелени. Укрепить иммунитет также способны клюква, мед, имбирь, шиповник, ромашка, чеснок.

Также медик призвал чаще мыть руки, проветривать помещения и делать влажную уборку не реже двух раз в неделю, пишет «ФедералПресс».

К снижению иммунитета и ухудшению состояния может привести недостаток в организме йод и витамин D. Эти микроэлементы можно употреблять по назначению врача.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Здоровое ПитаниеИммунитет

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