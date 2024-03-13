Сон и питание: Врач назвал способы укрепить иммунитет весной

Полноценный сон, режим труда и отдыха, физическая активность, рациональное питание и прогулки на свежем воздухе помогут укрепить иммунитет весной, рассказал врач-методист «Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики» в Омске Роман Лысак.

По его словам, ничто так не изнашивает организм, как недостаток сна, а постоянное пребывание в закрытых помещениях лишь усугубляет ситуацию.

Медик обратил внимание на особенности здорового питания, которое должно быть сбалансировано. Важным строительным материалом для клеток, отвечающих за иммунитет, являются белки. Больше всего их содержится в мясе. Эксперт посоветовал отдавать предпочтение курице, индейке, кролику, нежирным сортам рыбы. Кроме того растительный белок есть в бобовых: сое, фасоли, горохе, бобах.