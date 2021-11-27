Врач назвал способы снизить уровень сахара в крови без лекарств

По словам медика, это позволит снизить уровень гормона кортизола, отвечающего за реакцию на стресс, кровяное давление и уровень сахара в крови.

«Это может сработать практически мгновенно», — подчеркнул Мосли.

Кроме того, медик сообщил, что снизить уровень сахара в крови можно, приняв горячий душ. Как пояснил врач, тепло расширяет кровеносные сосуды, «упрощая работу сердца по обеспечению циркуляции крови по организму».

Мосли также посоветовал употреблять для снижения сахара в крови темный шоколад, содержащий не менее 75% какао, есть меньше соли, следить за весом и физической активностью.

