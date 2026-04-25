СМИ: Переговоры между США и Ираном в Исламабаде пройдут 27 апреля

Делегации США и Ирана проведут прямые переговоры в Исламабаде 27 апреля. Об этом сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

«Два источника рассказали, что встреча между американскими посланниками и [главой МИД Ирана Аббасом] Арагчи может пройти в понедельник», - написал журналист в соцсети X.

До этого зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф, представляющие Вашингтон, проведут двусторонние переговоры с посредниками из Пакистана.

В свою очередь, Арагчи в субботу и воскресенье встретится с пакистанскими партнерами и обсудит возобновление переговоров с США. После этого будет рассмотрена организация трехсторонней встречи с Соединенными Штатами.

Ранее СМИ сообщили, что иранское руководство решило отказаться от участия в переговорах с США в Пакистане, планировавшихся 22 апреля.

