Минобрнауки назвало вузы с самым большим числом студентов
Уральский федеральный университет (УрФУ) стал лидером рейтинга крупнейших вузов России по количеству студентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки.
По данным ведомства, в УрФУ обучаются 48,5 тысячи человек. На втором месте рейтинга оказалась Высшая школа экономики с 47 тысячами студентов, третьим стал МГУ имени Ломоносова (более 45 тысяч человек).
В десятку крупнейших вузов страны вошли Казанский (Приволжский) федеральный университет, РУДН имени Патриса Лумумбы, Донской государственный технический университет, МИРЭА — Российский технологический университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, а также Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Финансовый университет при правительстве.
Между тем в России изменили правила приема абитуриентов в ряд вузов, нововведения затронули вступительные испытания, порядок подачи документов, систему целевого набора.
