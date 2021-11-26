Врачи рассказали, почему не стоит употреблять яблоки с кожурой

По его словам, они противопоказаны людям с заболеваниями желудка. Особенно это касается тех, кто страдает от язвенной болезни или эрозивного гастрита.

Всё дело в том, что яблочная кожура является довольно грубой и способна травмировать язвенную поверхность.

Как сообщалось ранее, яблоки полезны для большинства людей, но могут быть опасны, если их есть в большом количестве.

