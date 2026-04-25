После ДТП с автобусом в Ленобласти в больницы доставили 20 пострадавших
Как минимум 20 человек попали в больницы после аварии с автобусом и фурой в Ленинградской области. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«В больницы доставлены 20 пострадавших в ДТП с автобусом в Ленинградской области, в их числе один ребенок», - приводит его слова РИА Новости.
Как отметил Кузнецов, пять человек в тяжелом состоянии. Еще пятерым, в том числе одному ребенку, оказали медицинскую помощь амбулаторно.
Ранее стало известно, что в Сяськелевском сельском поселении Ленобласти пассажирский автобус и фура столкнулись на перекрестке трассы А-120 и региональной дороги. Погиб один человек.
- После ДТП с автобусом в Ленобласти в больницы доставили 20 пострадавших
