После ДТП с автобусом в Ленобласти в больницы доставили 20 пострадавших

Как минимум 20 человек попали в больницы после аварии с автобусом и фурой в Ленинградской области. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

После ДТП с автобусом под Гатчиной возбудили уголовное дело

«В больницы доставлены 20 пострадавших в ДТП с автобусом в Ленинградской области, в их числе один ребенок», - приводит его слова РИА Новости.

Как отметил Кузнецов, пять человек в тяжелом состоянии. Еще пятерым, в том числе одному ребенку, оказали медицинскую помощь амбулаторно.

Ранее стало известно, что в Сяськелевском сельском поселении Ленобласти пассажирский автобус и фура столкнулись на перекрестке трассы А-120 и региональной дороги. Погиб один человек.

ФОТО: РИА Новости
