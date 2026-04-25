В России предложили установить 22 декабря Днем хоккея

Министерство спорта разработало проект указа президента, предусматривающего установление 22 декабря Днем хоккея в России. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство разработало проект в целях популяризации и развития этого вида спорта в соответствии с поручением президентской администрации и предложениями Федерации хоккея России.

«Предлагается установить в Российской Федерации памятный день - День хоккея и отмечать его 22 декабря», - указано в документе.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказал мнение, что Россия потеряла статус хоккейной державы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

