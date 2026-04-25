В России предложили установить 22 декабря Днем хоккея
Министерство спорта разработало проект указа президента, предусматривающего установление 22 декабря Днем хоккея в России. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Ведомство разработало проект в целях популяризации и развития этого вида спорта в соответствии с поручением президентской администрации и предложениями Федерации хоккея России.
«Предлагается установить в Российской Федерации памятный день - День хоккея и отмечать его 22 декабря», - указано в документе.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказал мнение, что Россия потеряла статус хоккейной державы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Бурятии трое туристов самостоятельно выбрались из-под лавины
- Трамп: США должны вернуть сборы от пошлин на $159 млрд
- В России предложили установить 22 декабря Днем хоккея
- Минобрнауки назвало вузы с самым большим числом студентов
- Бессент исключил новое продление снятия санкций с российской нефти
- Онищенко рекомендовал ездить отдыхать «в Россию любимую»
- СМИ: Переговоры между США и Ираном в Исламабаде пройдут 27 апреля
- После ДТП с автобусом в Ленобласти в больницы доставили 20 пострадавших
- Макрон: Путин, Трамп и Си Цзиньпин противостоят европейцам
- СМИ: США потратили на операцию против Ирана $61 млрд