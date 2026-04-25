Бессент исключил новое продление снятия санкций с российской нефти
США не планируют продлевать временное выведение из-под санкций российской нефти и нефтепродуктов. Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в интервью Associated Press.
Глава минфина усомнился, что такое решение будет продлено.
«Думаю, российская нефть, которая [была загружена на суда и] находится в море, во многом исчерпана», - указал Бессент.
Министр также исключил выпуск новой генеральной лицензии, которая временно разрешила бы продажу загруженного на танкеры сырья из Ирана.
Ранее США разрешили до 16 мая продажу, перевозку и выгрузку российских нефти и нефтепродуктов, которые загрузили на танкеры в период до 17 апреля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Бессент исключил новое продление снятия санкций с российской нефти
