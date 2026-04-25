Онищенко рекомендовал ездить отдыхать «в Россию любимую»
Россия является самой безопасной страной для отдыха, так как на территории государства нет инфекций. Об этом заявил врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС.
«Надо ехать в те места, где не нужно делать прививки. В Россию любимую!» - поделился эксперт.
По словам Онищенко, на территории Юго-Восточной Азии распространяется холера, и путешествие туда - «все равно, что ехать в регион, где идут боевые действия». Эпидемиолог порекомендовал внимательно подбирать места для отдыха.
Ранее Онищенко заявил, что оспа обезьян не представляет высокой угрозы из-за низкой заразности и относительно легкого течения, при этом риск дальнейшего распространения заболевания сохраняется.
