Макрон: Путин, Трамп и Си Цзиньпин противостоят европейцам
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал президента США Дональда Трампа, главу российского государства Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина противниками Европы. Об этом сообщил канал France 24.
«Нельзя недооценивать уникальный момент, когда американский президент, российский лидер и председатель КНР яростно противостоят европейцам», — заявил политик.
В то же время Макрон указал, что Трамп остается союзником, даже если лидер США не всегда надежен и предсказуем.
Ранее французский президент назвал одобрение Евросоюзом кредита Украине в 90 млрд евро и введение очередного пакета санкций в отношении РФ «сильным сигналом» для России.
