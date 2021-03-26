«Оснований нет». Мантуров исключил подорожание пива из-за эксперимента по маркировке

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в его ведомстве не ожидают роста цен на пиво в связи с экспериментом по маркировке, сообщает ТАСС.

Министр привёл в пример молочную продукцию, стоимость которой несмотря на маркировку осталась на прежнем уровне.

«Мы не ожидаем подорожания, потому что нет для этого оснований», - резюмировал Мантуров.

Эксперимент по маркировке пива, напитков на его основе и отдельных видов слабоалкогольных напитков был утверждён правительством РФ в феврале 2020 года. Он пройдёт с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года.

Ранее ряд экспертов предположили, что стоимость алкоголя в России в 2021 году может вырасти на 15%. В Минфине РФ заявили, что не видят предпосылок к серьёзному росту цен, и добавили, что никaких новaций в aкцизной политике в отношении aлкогольной продукции не предполaгaется.

