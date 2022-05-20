Врач назвал самую опасную для человека травму

Травмы головы являются самыми опасными для человека. Об этом рассказал заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Петр Давыдов.

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По словам медика, подобные повреждения требуют пристального наблюдения и исключения осложнений, например, в случае черепно-мозговой травмы, отмечает «Свободная пресса».

«Также необходимо вызывать скорую помощь при деформации конечности по оси, когда мы видим "неестественное" искривление конечности, это также требует обращения за помощью, так как связано с переломом или тяжелым вывихом, при которых необходимо участие специалиста», — цитирует врача РИА Новости.

Давыдов назвал главным критерием серьезности травмы наличие кровотечения, пишет РИА ФАН. Чтобы минимизировать риск получить травму, врач посоветовал смотреть по сторонам и под ноги, выбирать обувь на нескользкой подошве, совершать не травмоопасные действия.

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Фото: maxpixel.net
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