У клещей есть инфракрасный датчик, так что они просто ждут, пока рядом пройдет кто-то теплокровный, так что в зоне риска абсолютно все: и животные, и люди. Об этом НСН рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Маленькая москвичка всего за 10 минут прогулки в парке Царицыно принесла на себе несколько клещей, пишет Telegram-канал «Абзац». Врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с «Абзацем» предупредила: если вас укусил клещ, нужно сразу идти в больницу. Жемчугов раскрыл, что делать, если после прогулки человек обнаружил на теле клеща.

«В черте городов происходит санобработка парков, дорожек в скверах. Потому что клещи ждут, пока пройдет кто-то теплокровный, у них есть инфракрасный датчик. Сами они начинают активироваться от температуры на улице +10 градусов. Если нашли на себе клеща, его надо аккуратно извлечь, главное, не раздавить пальцами, чтобы под кожу не вспрыснулась вся слюна с различными вирусами. Есть простой способ: надо смазать клеща чем-то масленым, типа керосина или из доступного – жидкостью для снятия лака, потому что они дышат кожей. Так что они перестанут дышать и сами вылезут. Потом его надо отнести в НИИ вирусологии, например, или в Институт Гамалеи, в лабораторию. Надо понять, какие вирусы есть в этом клеще, потому что от этого будет зависеть, надо ли лечиться», - рассказал он.