«Керосин или жидкость для лака»: Что делать, если укусил клещ
Клещи переносят две опасные болезни - боррелиоз или энцефалит, поэтому надо обязательно отнести в лабораторию клеща, укусившего человека или животного, напомнил НСН Владислав Жемчугов.
У клещей есть инфракрасный датчик, так что они просто ждут, пока рядом пройдет кто-то теплокровный, так что в зоне риска абсолютно все: и животные, и люди. Об этом НСН рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Маленькая москвичка всего за 10 минут прогулки в парке Царицыно принесла на себе несколько клещей, пишет Telegram-канал «Абзац». Врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с «Абзацем» предупредила: если вас укусил клещ, нужно сразу идти в больницу. Жемчугов раскрыл, что делать, если после прогулки человек обнаружил на теле клеща.
«В черте городов происходит санобработка парков, дорожек в скверах. Потому что клещи ждут, пока пройдет кто-то теплокровный, у них есть инфракрасный датчик. Сами они начинают активироваться от температуры на улице +10 градусов. Если нашли на себе клеща, его надо аккуратно извлечь, главное, не раздавить пальцами, чтобы под кожу не вспрыснулась вся слюна с различными вирусами. Есть простой способ: надо смазать клеща чем-то масленым, типа керосина или из доступного – жидкостью для снятия лака, потому что они дышат кожей. Так что они перестанут дышать и сами вылезут. Потом его надо отнести в НИИ вирусологии, например, или в Институт Гамалеи, в лабораторию. Надо понять, какие вирусы есть в этом клеще, потому что от этого будет зависеть, надо ли лечиться», - рассказал он.
Также Жемчугов раскрыл, какие самые страшные и основные болезни несет в себе укус клеща и напомнил, как от них защититься.
«В зоне риске все теплокровные, собаки и кошки тоже могут болеть со смертельным исходом. Надо применять два вида средств: это таблетки животным и отпугивающие спреи людям. Нужно одевать одежду с манжетами на руках и на брюках, а также головной убор. Главное, придя домой осмотреть себя со всех сторон. Два основных опасных вируса – это боррелиоз и энцефалит. Первый характеризуется сильнейшими головными болями. В некоторых странах за него сразу дают инвалидность. Однако он лечится в первые месяц-два. Энцефалит – это тяжелая болезнь с инвалидностью или смертью. Здесь важно вакцинироваться трижды с интервалом в три месяца», - рассказал он.
Ранее врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Полякова заявила, что более заметными для клещей являются «люди с выраженным или специфическим запахом тела», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
