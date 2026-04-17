СК возбудил дело о доведении до самоубийства Кунгурова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства оперного певца Евгения Кунгурова спустя два года после его гибели, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя семьи, юриста Маргариту Гаврилову.

По ее словам, заявление в СК было подано по статье 110 УК РФ, также защита ходатайствовала о допросе лиц, которых считает причастными. Гаврилова отметила, что не поддерживает версию убийства, на которой настаивает отец артиста Виктор Кунгуров, и считает произошедшее доведением до самоубийства и оставлением в опасности.