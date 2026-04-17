СК возбудил дело о доведении до самоубийства Кунгурова
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства оперного певца Евгения Кунгурова спустя два года после его гибели, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя семьи, юриста Маргариту Гаврилову.
По ее словам, заявление в СК было подано по статье 110 УК РФ, также защита ходатайствовала о допросе лиц, которых считает причастными. Гаврилова отметила, что не поддерживает версию убийства, на которой настаивает отец артиста Виктор Кунгуров, и считает произошедшее доведением до самоубийства и оставлением в опасности.
Дело возбуждено Пресненским межрайонным следственным отделом в отношении неустановленных лиц. Им вменяется доведение до самоубийства с помощью угроз, жестокого обращения или систематического унижения.
Ранее следствие дважды отказывало в возбуждении дела — в мае 2024 года и декабре 2025 года, считая произошедшее самоубийством. Однако после жалоб со стороны отца певца решение было пересмотрено.
Тело 40-летнего артиста, солиста Калининградского музыкального театра, нашли 8 апреля 2024 года в Москве. Накануне он отправил супруге сообщение, в котором предупредил о возможном самоубийстве, передает «Радиоточка НСН».
