России и Индия договорились размещать друг у друга до трех тысяч солдат

Документ предусматривает, что военные формирования могут направляться для участия в совместных учениях, тренировках, гуманитарных операциях, а также для ликвидации последствий природных и техногенных катастроф. Допускаются и другие случаи — по взаимному согласованию сторон.

Соглашение заключено сроком на 5 лет с возможностью автоматического продления. Оно реализуется в рамках базового договора о военном сотрудничестве от 28 января 1993 года.

В документе подчеркивается, что развитие взаимодействия направлено на поддержание мира и стабильности в регионе и строится на принципах равноправия, партнерства, взаимной выгоды, а также уважения суверенитета и территориальной целостности стран, передает «Радиоточка НСН».

