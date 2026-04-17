России и Индия договорились размещать друг у друга до трех тысяч солдат
Россия и Индия подписали соглашение, определяющее порядок взаимного направления воинских формирований, следует из текста документа.
Согласно договоренностям, на территории принимающей стороны одновременно смогут находиться не более пяти военных кораблей, 10 военных самолетов и до 3000 военнослужащих.
Документ предусматривает, что военные формирования могут направляться для участия в совместных учениях, тренировках, гуманитарных операциях, а также для ликвидации последствий природных и техногенных катастроф. Допускаются и другие случаи — по взаимному согласованию сторон.
Соглашение заключено сроком на 5 лет с возможностью автоматического продления. Оно реализуется в рамках базового договора о военном сотрудничестве от 28 января 1993 года.
В документе подчеркивается, что развитие взаимодействия направлено на поддержание мира и стабильности в регионе и строится на принципах равноправия, партнерства, взаимной выгоды, а также уважения суверенитета и территориальной целостности стран, передает «Радиоточка НСН».
