Стоматолог объяснила, как спасти выбитый зуб после травмы

Выбитый зуб можно вернуть на место в течение часа после травмы, если быстро обратиться к стоматологу, рассказала «Ленте.ру» стоматолог Ирина Скибина.

По ее словам, такие травмы чаще происходят весной, когда увеличивается число поездок на самокатах и других средствах передвижения. При падении важно сначала убедиться, что нет более серьезных повреждений — кровотечения, сотрясения или перелома челюсти.

Если угрозы жизни нет, нужно сразу заняться зубом. Врач советует аккуратно прополоскать рот водой, затем найти зуб и брать его только за коронку, не касаясь корня, чтобы не повредить клетки. Загрязненный зуб следует быстро ополоснуть физраствором или слюной, не пытаясь его тереть.

После этого зуб необходимо поместить в емкость с холодным молоком или физраствором и как можно скорее доставить к врачу. Скибина подчеркнула, что нельзя хранить зуб в салфетке или кармане, обрабатывать его спиртом или пытаться вставить обратно самостоятельно, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
