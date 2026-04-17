Стоматолог объяснила, как спасти выбитый зуб после травмы
Выбитый зуб можно вернуть на место в течение часа после травмы, если быстро обратиться к стоматологу, рассказала «Ленте.ру» стоматолог Ирина Скибина.
По ее словам, такие травмы чаще происходят весной, когда увеличивается число поездок на самокатах и других средствах передвижения. При падении важно сначала убедиться, что нет более серьезных повреждений — кровотечения, сотрясения или перелома челюсти.
Если угрозы жизни нет, нужно сразу заняться зубом. Врач советует аккуратно прополоскать рот водой, затем найти зуб и брать его только за коронку, не касаясь корня, чтобы не повредить клетки. Загрязненный зуб следует быстро ополоснуть физраствором или слюной, не пытаясь его тереть.
После этого зуб необходимо поместить в емкость с холодным молоком или физраствором и как можно скорее доставить к врачу. Скибина подчеркнула, что нельзя хранить зуб в салфетке или кармане, обрабатывать его спиртом или пытаться вставить обратно самостоятельно, передает «Радиоточка НСН».
