Врач назвал единственный необходимый россиянам витамин

Единственный витамин, который нужен большинству россиян дополнительно в любое время года, — витамин D. Об этом рассказал врач общей практики медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов.

Он синтезируется в коже под воздействием света, а солнечных дней в России недостаточно для обеспечения этого витамина в нужном количестве.

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Витамин D содержится, например, в рыбе, икре, яичном желтке, молоке. Этот витамин синтезируется в коже при нахождении человека на воздухе с открытым лицом и кистями рук, особенно в солнечные дни, пишут «Известия». Посещать солярии медик не рекомендует из-за риска фотостарения кожи и увеличения вероятности онкологических заболеваний.

В большинстве случаев для того, чтобы начать принимать витамин D, проверять его уровень в организме необходимости нет. Достаточно будет принимать его профилактически.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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