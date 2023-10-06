Врач назвал единственный необходимый россиянам витамин

Единственный витамин, который нужен большинству россиян дополнительно в любое время года, — витамин D. Об этом рассказал врач общей практики медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов.

Он синтезируется в коже под воздействием света, а солнечных дней в России недостаточно для обеспечения этого витамина в нужном количестве.