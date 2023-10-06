Врач назвал единственный необходимый россиянам витамин
Единственный витамин, который нужен большинству россиян дополнительно в любое время года, — витамин D. Об этом рассказал врач общей практики медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов.
Он синтезируется в коже под воздействием света, а солнечных дней в России недостаточно для обеспечения этого витамина в нужном количестве.
Витамин D содержится, например, в рыбе, икре, яичном желтке, молоке. Этот витамин синтезируется в коже при нахождении человека на воздухе с открытым лицом и кистями рук, особенно в солнечные дни, пишут «Известия». Посещать солярии медик не рекомендует из-за риска фотостарения кожи и увеличения вероятности онкологических заболеваний.
В большинстве случаев для того, чтобы начать принимать витамин D, проверять его уровень в организме необходимости нет. Достаточно будет принимать его профилактически.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru