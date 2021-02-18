Мясников призвал россиян отказаться от продуктов белого цвета

По словам медика, употребление белых рафинированных продуктов ведет к увеличению объема талии, повышению артериального давления, уровня сахара и холестерина.

Мясников отметил, что такие продукты быстро усваиваются, содержащиеся в них углеводы быстро синтезируются в сахара и попадают в кровь.

Сало в список «плохих» продуктов он не включил, заявив, что оно розовое, а не белое.

