Мясников призвал россиян отказаться от продуктов белого цвета
Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян ограничить употребление продуктов белого цвета.
«Все белое содержит колоссальный гликемический индекс. Белый хлеб, белый рис, белый сахар, белые макароны, белый картофель», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
По словам медика, употребление белых рафинированных продуктов ведет к увеличению объема талии, повышению артериального давления, уровня сахара и холестерина.
Мясников отметил, что такие продукты быстро усваиваются, содержащиеся в них углеводы быстро синтезируются в сахара и попадают в кровь.
Сало в список «плохих» продуктов он не включил, заявив, что оно розовое, а не белое.
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