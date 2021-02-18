Мясников призвал россиян отказаться от продуктов белого цвета

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян ограничить употребление продуктов белого цвета.

«Все белое содержит колоссальный гликемический индекс. Белый хлеб, белый рис, белый сахар, белые макароны, белый картофель», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

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По словам медика, употребление белых рафинированных продуктов ведет к увеличению объема талии, повышению артериального давления, уровня сахара и холестерина.

Мясников отметил, что такие продукты быстро усваиваются, содержащиеся в них углеводы быстро синтезируются в сахара и попадают в кровь.

Сало в список «плохих» продуктов он не включил, заявив, что оно розовое, а не белое.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:ДиетаПродукты
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