Врач-нарколог назвал картофельное пюре лучшей закуской к алкоголю

По его мнению, именно поэтому лучшей закуской для спиртных напитков является картофельное пюре.

Эксперт отметил, что газированные напитки, наоброт, могут усилить усилить интоксикацию и последующее похмелье из-за содержащегося в них углекислого газа, который усиливает всасываемость алкоголя. Также он посоветовал не закусывать сладостями.

Брюн добавил, что для застолья лучше всего выбрать сухое белое вино, так как оно даёт «меньше всего отрицательных эффектов».

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что сладкая газировка способна привести к диабету и окологии, сообщают «Невские новости».