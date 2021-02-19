Врач Мясников рассказал, кому полезен кофе

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал людям с проблемами с сердцем пить кофе. Он развеял популярный миф о том, что употребление напитка с кофеином вредит этой категории граждан.

«Люди, ну поймите, кофе не вреден для сердечников. Есть работы, которые говорят, что люди, которые пьют кофе в разумных пределах, у них реже инфаркты, у них реже мерцательная аритмия. <…> Пейте кофе, если любите», — заявил медик в эфире телеканала «Россия 1».

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По словам Мясникова, две-три чашки кофе в день не могут нанести вред здоровью. Он отметил, что четыре чашки можно выпивать людям, у которых проблемы с печенью – напиток оказывает целебное действие на этот орган.

Врач порекомендовал употреблять напиток при подагре, болезни Паркинсона и остеопорозе, напомнив также о противораковых свойствах кофе.

Ранее доктор Мясников рассказал о связи между скоростью распространения COVID-19 и смертностью от него, передает РИА ФАН.


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