Врач Мясников рассказал, кому полезен кофе
Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал людям с проблемами с сердцем пить кофе. Он развеял популярный миф о том, что употребление напитка с кофеином вредит этой категории граждан.
«Люди, ну поймите, кофе не вреден для сердечников. Есть работы, которые говорят, что люди, которые пьют кофе в разумных пределах, у них реже инфаркты, у них реже мерцательная аритмия. <…> Пейте кофе, если любите», — заявил медик в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Мясникова, две-три чашки кофе в день не могут нанести вред здоровью. Он отметил, что четыре чашки можно выпивать людям, у которых проблемы с печенью – напиток оказывает целебное действие на этот орган.
Врач порекомендовал употреблять напиток при подагре, болезни Паркинсона и остеопорозе, напомнив также о противораковых свойствах кофе.
Ранее доктор Мясников рассказал о связи между скоростью распространения COVID-19 и смертностью от него, передает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 447 / сут.
Умерли
81 926+480 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 730 / сут.
- Нетаньяху поблагодарил Путина за содействие по возвращению израильтянки из Сирии
- Врач Мясников рассказал, кому полезен кофе
- Президент Киргизии выступил за сохранение официального статуса русского языка
- Правительство Израиля продлило ограничения на въезд и выезд из страны до 6 марта
- СМИ: США не будут вводить санкции против компаний ФРГ из-за «Северного потока — 2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru