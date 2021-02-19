Врач Мясников рассказал, кому полезен кофе

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал людям с проблемами с сердцем пить кофе. Он развеял популярный миф о том, что употребление напитка с кофеином вредит этой категории граждан.

«Люди, ну поймите, кофе не вреден для сердечников. Есть работы, которые говорят, что люди, которые пьют кофе в разумных пределах, у них реже инфаркты, у них реже мерцательная аритмия. <…> Пейте кофе, если любите», — заявил медик в эфире телеканала «Россия 1».