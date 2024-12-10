Врач Кардашова: Допустимо употреблять не более 250 мл энергетика в сутки

Врач отметила, что нельзя совмещать физические нагрузки с употреблением энергетических напитков. По ее словам, такой «коктейль» вызывает огромную нагрузку на сердце. Кроме того, как отметила специалист в беседе с «Газетой.Ru», также нельзя одновременно употреблять энергетики с кофе или чаем.

В неделю же можно употреблять не более двух-трех энергетиков, чтобы организм успел восстановить ресурсы.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внедрить запрет на любую форму розничной продажи энергетических напитков, кроме очных, напоминает RT.

