Врач Кардашова: Допустимо употреблять не более 250 мл энергетика в сутки
В день можно выпивать лишь 250 миллилитров энергетика, заявила гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Улица Скобелевская ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора София Кардашова.
Врач отметила, что нельзя совмещать физические нагрузки с употреблением энергетических напитков. По ее словам, такой «коктейль» вызывает огромную нагрузку на сердце. Кроме того, как отметила специалист в беседе с «Газетой.Ru», также нельзя одновременно употреблять энергетики с кофе или чаем.
В неделю же можно употреблять не более двух-трех энергетиков, чтобы организм успел восстановить ресурсы.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внедрить запрет на любую форму розничной продажи энергетических напитков, кроме очных, напоминает RT.
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