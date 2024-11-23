Врач Каприн: Онкомедицина в России улучшилась после разрыва отношений с Западом
Работа онкологической службы России значительно улучшилась после разрыва отношений с Западом, сказал внештатный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн в беседе с РБК.
По его словам, в России продолжается развитие медицины, несмотря на все трудности. Каприн отметил, что российские специалисты не чувствуют изоляции.
Каприн также рассказал, что в России все чаще начали применять малоинвазивные методы лечения, что позволяет выписывать пациентов из больницы уже спустя несколько дней после операции.
Ранее стало известно, что российские ученые завершили доклинические испытания вакцины против рака, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач Каприн: Онкомедицина в России улучшилась после разрыва отношений с Западом
- Группа U2 перевыпустила альбом «How To Dismantle An Atomic Bomb»
- В ДТП с пассажирской «Газелью» в Дагестане пострадали 10 человек
- СМИ: ОАЭ и Таиланд прекратили обслуживать карты Газпромбанка Union Pay
- Обложки альбомов Radiohead выставят в музее
- ВСУ потеряли около 360 человек на курском направлении за сутки
- Кабмин на полгода запретил экспорт лома и отходов драгметаллов
- РПЦ: Патриарх Кирилл простил певца Шарлота и попросил не наказывать его
- В Абхазии предложили протестировать в республике валюту Союзного государства
- СМИ: После удара по Украине в РФ вдвое сократилось число звонков мошенников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru