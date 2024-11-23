Врач Каприн: Онкомедицина в России улучшилась после разрыва отношений с Западом

По его словам, в России продолжается развитие медицины, несмотря на все трудности. Каприн отметил, что российские специалисты не чувствуют изоляции.

Каприн также рассказал, что в России все чаще начали применять малоинвазивные методы лечения, что позволяет выписывать пациентов из больницы уже спустя несколько дней после операции.

Ранее стало известно, что российские ученые завершили доклинические испытания вакцины против рака, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

