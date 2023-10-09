Диетолог Майкл Мосли назвал максимальную суточную дозу кофе

Британский диетолог Майкл Мосли назвал максимальную суточную дозу кофе, которая не навредит здоровью, передает Daily Mirror. Он посоветовал пить в день не более трех чашек напитка.

В таком случае, по его словам, кофе не только не навредит организму, но и будет полезным для сердца и мозга. Он отметил, что ученые исследовали 500 тысяч человек и выявили, что сердце у любителей бодрящего напитка функционирует лучше.

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При этом, если завтракать только чашкой кофе, размер талии может увеличиться, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога Татьяну Жаровскую. По ее словам, данный напиток способствует повышению уровня сахара в крови, что дает человеку иллюзию сытости. При этом организм фактически не получает питательных веществ.

Блюда, которые человек употребляет на завтрак, должны содержать определенное количество калорий — даже калорийнее обеда. Эксперт порекомендовала включать в утреннее меню сливочное масло, яйца или бекон, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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