Британский диетолог Майкл Мосли назвал максимальную суточную дозу кофе, которая не навредит здоровью, передает Daily Mirror. Он посоветовал пить в день не более трех чашек напитка.

В таком случае, по его словам, кофе не только не навредит организму, но и будет полезным для сердца и мозга. Он отметил, что ученые исследовали 500 тысяч человек и выявили, что сердце у любителей бодрящего напитка функционирует лучше.