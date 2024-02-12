Супруга Панкратова-Черного опровергла сообщения об атеросклерозе аорты у актера

Жена актера Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова опровергла сообщения об атеросклерозе аорты у артиста. Ее слова приводит РИА Новости.

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«Первый раз слышу. Бред!», - цитирует супругу агентство.

Ранее днем Telegram-канал Shot сообщил о диагнозе атеросклероз аорты у актера. По информации журналистов, ему сделали рентген, который не показал критичных изменений в легких, однако были обнаружены повреждения диафрагмального нерва и уплотнения аорты.

Актер был госпитализирован в четверг, 8 февраля, с жалобами на сильную боль в груди, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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