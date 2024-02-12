Супруга Панкратова-Черного опровергла сообщения об атеросклерозе аорты у актера
12 февраля 202414:12
Жена актера Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова опровергла сообщения об атеросклерозе аорты у артиста. Ее слова приводит РИА Новости.
«Первый раз слышу. Бред!», - цитирует супругу агентство.
Ранее днем Telegram-канал Shot сообщил о диагнозе атеросклероз аорты у актера. По информации журналистов, ему сделали рентген, который не показал критичных изменений в легких, однако были обнаружены повреждения диафрагмального нерва и уплотнения аорты.
Актер был госпитализирован в четверг, 8 февраля, с жалобами на сильную боль в груди, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru