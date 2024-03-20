Врач-гастроэнтеролог назвала три вида полезных бутербродов

Например, ингредиенты для полезного бутерброда можно подобрать следующим образом: тост цельнозернового хлеба, творожный сыр, индейка, шпинат, листья салата, помидор. Калорийность такого бутерброда — 220-240 ккал, двух бутербродов на завтрак вполне достаточно.

Немаловажно обратить внимание на выбор хлеба при приготовлении бутербродов: предпочтительнее варианты из муки грубого помола (овсяной, ржаной, кукурузной, ячменной, гречневой, пшеничной, полбяной). Цельное зерно состоит из богатой клетчаткой внешней оболочки (отрубей), насыщенного питательными веществами ядра (зародыша) и окружающего зародыш «полезного» углевода (эндоспермы). Вред же рафинированной муки в том, что она лишена и отрубей, и зародышей.

При этом «полезно» — не значит «дорого», уверена Утюмова. Так, два бутерброда с авокадо (50 граммов цельнозернового хлеба, 100 граммов авокадо, одно куриное яйцо и один лист салата айсберг) обойдутся в 101 рубль. Два бутерброда с шампиньонами (50 грамм цельнозернового хлеба, 25 грамм творожного сыра, 70 грамм шампиньонов, один помидор, половина болгарского перца, один лист салата айсберг и кинза по вкусу) будут стоить 153 рубля. А пара бутербродов с красной икрой (50 граммов цельнозернового хлеба, 25 граммов творожного сыра, 20 граммов лосося слабой соли, один короткоплодный огурец, один помидор, один лист салата айсберг) обойдутся в 190 рублей.

В свою очередь специалисты оценили спрос на перечисленные ингредиенты для полезных бутербродов. Так, в марте 2024 года втрое вырос спрос на цельнозерновой хлеб, вдвое — на ржаной и на 35% — на ржано-пшеничный по сравнению с мартом 2023 года. Спрос на авокадо увеличился на 19%, а лидером по этому показателю стал творожный сыр — спрос на него вырос в 34 раза.

