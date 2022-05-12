Владимир Кристовский поделился рецептом «полезного и надежного» завтрака

Лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Трейлер второго «Аватара» собрал 148 миллионов просмотров в первый день релиза

Дебютный тизер-трейлер фантастического фильма «Аватар: Путь воды» собрал 148,6 миллиона просмотров за первый день релиза. 

Владимир Кристовский: «Даже я его посмотрел. Да, друзья, я лично очень жду этот фильм. Я посмотрел трейлер, он мне очень понравился. Ну, будем ждать все вместе и увидимся в кинотеатрах», - сказал артист. 

2

Кардиолог рассказала, как заблокированный стресс вредит организму

Вытеснение из памяти неприятных событий и блокировка стресса приводят к серьезным хроническим заболеваниям, заявляет кардиолог Анна Кореневич. Кардиолог уверена — справиться при помощи таблеток с этим невозможно. Необходима психотерапия. Врач отмечает, что наш организм также теряет много энергии, пытаясь удержать неприятные воспоминания в глубине подсознания.

Владимир Кристовский: «Конечно, Анне Кореневич видней, как нужно действовать и что делать с нашими стрессами. Но мне кажется, что нужно все эмоции выражать сразу непосредственно на ситуацию или человека, или ещё на что-нибудь. Не надо затаивать, держать в себе, если что-то случилось. Лучше покричать, поругаться и всё, забыть об этом. В общем, ребята, ругайтесь, говорите всё, что вы думаете. И будьте здоровы», - пожелал музыкант.

3

Назван продукт с сахаром, который не подходит для завтрака

Употребление фруктовых йогуртов на завтрак может способствовать набору лишнего веса и повышать риск появления диабета, рассказала диетолог-нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов Екатерина Матыскина.

Владимир Кристовский: «Спасибо вам, Екатерина Матыскина, от всего российского народа, что вы подсказали нам, что есть на завтрак. Мы все дружно сейчас исключаем фруктовые йогурты и переходим к чему мы обычно и привыкли: яичница, бутерброд с маслом и чай с шестью ложками сахара. Надёжно и полезно», - пошутил собеседник. 

4

Кинематографический квартал появится в Москве

Улицы квартала назовут в честь деятелей российского кинематографа, написал в своем блоге Сергей Собянин. Новые же улицы назовут в честь Сергея Бондарчука, Леонида Гайдая, Анатолия Папанова, Олега Табакова, Василия Ланового, Алексея Баталова, Евгения Евстигнеева, Иннокентия Смоктуновского, Олега Янковского, Фаины Раневской и Андрея Миронова.

Владимир Кристовский: «Друзья, это прекрасная новость! К сожалению, сейчас мало прекрасных новостей. Но эта новость - это самое прекрасное, что я слышал за последние два месяца», - признался он.

5

Группа Uma2rman пригласила поклонников на свой концерт

Коллектив весной сыграет в столичном клубе. 

Владимир Кристовский: «А ещё 14 мая, уже в эту субботу, мы сыграем концерт в «Мумий Тролль Music Bar» в Москве. Приходите, друзья, всех очень ждём», - пригласил музыкант.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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