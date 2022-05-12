Владимир Кристовский поделился рецептом «полезного и надежного» завтрака

Владимир Кристовский: «Конечно, Анне Кореневич видней, как нужно действовать и что делать с нашими стрессами. Но мне кажется, что нужно все эмоции выражать сразу непосредственно на ситуацию или человека, или ещё на что-нибудь. Не надо затаивать, держать в себе, если что-то случилось. Лучше покричать, поругаться и всё, забыть об этом. В общем, ребята, ругайтесь, говорите всё, что вы думаете. И будьте здоровы», - пожелал музыкант.

