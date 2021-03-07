Врач-диетолог рассказала о вреде холодного кофе

Остывший кофе с добавлением молока или сливок может представлять опасность для здоровья, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога Нурию Дианову.

По ее словам, в любом напитке при комнатной температуре со временем начинают развиваться различные микроорганизмы. По этой причине кофе с молоком или сливками надолго на столе или в машине лучше не оставлять. «Так что такой напиток нужно выпить в ближайший час», – отметила Дианова.

Врач Мясников рассказал, кому полезен кофе

Она напомнила, что любые готовые блюда после приготовления хранятся при комнатной температуре до двух часов ‒ потом их нужно убирать в холодное место.

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал людям с проблемами с сердцем пить кофе. Он развеял популярный миф о том, что употребление напитка с кофеином вредит этой категории граждан.

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