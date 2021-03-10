ВОЗ заявила о росте заболеваемости COVID-19 в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число заболевших коронавирусной инфекцией на прошлой неделе на 2% превысило данные за предшествующие семь дней.

Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене организации.

В нем отмечается, что на минувшей неделе зафиксировано более 2,7 млн новых случаев заражения COVID-19, что на 2% больше в сравнении с предшествующей неделей.

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Количество смертей от новой инфекции за неделю сократилось на 6%, передает RT.

По данным ВОЗ, рост заболеваемости заметен в Африке (на 10%) и Восточном Средиземноморье (на 10%), а также в Европе (на 4%). Смертность увеличилась в Восточном Средиземноморье (на 9%), а во всех других регионах сократилась.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что коронавирус постепенно превращается в сезонный вирус, поэтому в будущем прививаться от инфекции придется регулярно, передает Ura.ru.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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