ВОЗ заявила о росте заболеваемости COVID-19 в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число заболевших коронавирусной инфекцией на прошлой неделе на 2% превысило данные за предшествующие семь дней.
Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене организации.
В нем отмечается, что на минувшей неделе зафиксировано более 2,7 млн новых случаев заражения COVID-19, что на 2% больше в сравнении с предшествующей неделей.
Количество смертей от новой инфекции за неделю сократилось на 6%, передает RT.
По данным ВОЗ, рост заболеваемости заметен в Африке (на 10%) и Восточном Средиземноморье (на 10%), а также в Европе (на 4%). Смертность увеличилась в Восточном Средиземноморье (на 9%), а во всех других регионах сократилась.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что коронавирус постепенно превращается в сезонный вирус, поэтому в будущем прививаться от инфекции придется регулярно, передает Ura.ru.
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