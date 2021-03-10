ВОЗ заявила о росте заболеваемости COVID-19 в мире

Количество смертей от новой инфекции за неделю сократилось на 6%, передает RT.

По данным ВОЗ, рост заболеваемости заметен в Африке (на 10%) и Восточном Средиземноморье (на 10%), а также в Европе (на 4%). Смертность увеличилась в Восточном Средиземноморье (на 9%), а во всех других регионах сократилась.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что коронавирус постепенно превращается в сезонный вирус, поэтому в будущем прививаться от инфекции придется регулярно, передает Ura.ru.

