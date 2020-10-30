ВОЗ заявила о новом рекорде роста случаев COVID-19 за сутки
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала новый суточный рекорд роста случаев заражения коронавирусом.
Согласно данным, опубликованным на сайте организации, за сутки количество коронавирусных больных выросло на 505 756 человек.
Предыдущий антирекорд был зафиксирован 24 октября: ВОЗ насчитала 490,3 тыс. случаев заболевания COVID-19.
Всего с начала пандемии новой коронавирусной инфекции было зарегистрировано 45,3 млн случаев заражения, 30,4 млн человек выздоровели, 1,18 млн скончались.
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Заразились
1,6 млн+18 283 / сут.
Умерли
27 656+355 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+14 519 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru